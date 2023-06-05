Apple анонсировала очки дополненной реальности Vision Pro

Гаджет позволяет интегрировать интерфейс приложений в окружающее пространство.Устройство дополняет в реальное пространство такие приложения как браузер, видеосвязь, и другие, создавая виртуальное рабочее пространство.Управление осуществляется сочетанием движения глаз и жестами и голосом. Причем есть возможность настройки расположения рук, например, на коленях или перед собой.Располагать элементы интерфейса можно как в двумерном, так и трехмерном пространстве. Виртуальный фон — опциональная функция. Он может заполнять все видимое пространство или оставлять часть видимых реальных объектов видимыми. Если перед пользователем появляется человек, Vision Pro определит его и впишет в поле зрения.По заверению Apple, текст выводимый перед глазами будет легко читаем, а видео и аудио приобретает объем. Также заявлена поддержка игр. На старте доступно свыше 100 тайтлов по подписке Apple Arcade.Внешне гарнитура Vision Pro похожа на горнолыжные очки, причем в режиме дополненной реальности они прозрачны, а в виртуальной полностью затемнены. Передняя панель выполнена из стекла и заключена в корпус из алюминия. Модульная конструкция позволяет менять ремешки, которые крепятся к гаджету на магнитах.Питание идет от внешнего аккумулятора и фиксируется сбоку очков, по принципу магнитной зарядки. 100% аккумулятора хватает примерно на 2 часа работы гарнитуры.Два дисплея сверхвысокого разрешения превращают пространство в кинотеатр с 30-метровым экраном и продвинутой аудиосистемой.Устройство получило два мощных процессора — M2 и новый R1, разработанный специально для очков Vision Pro.