Apple анонсировала очки дополненной реальности Vision Pro

Артем
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Гаджет позволяет интегрировать интерфейс приложений в окружающее пространство.

Устройство дополняет в реальное пространство такие приложения как браузер, видеосвязь, и другие, создавая виртуальное рабочее пространство.

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Управление осуществляется сочетанием движения глаз и жестами и голосом. Причем есть возможность настройки расположения рук, например, на коленях или перед собой. 

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Располагать элементы интерфейса можно как в двумерном, так и трехмерном пространстве. Виртуальный фон — опциональная функция. Он может заполнять все видимое пространство или оставлять часть видимых реальных объектов видимыми. Если перед пользователем появляется человек, Vision Pro определит его и впишет в поле зрения. 

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По заверению Apple, текст выводимый перед глазами будет легко читаем, а видео и аудио приобретает объем. Также заявлена поддержка игр. На старте доступно свыше 100 тайтлов по подписке Apple Arcade. 

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Внешне гарнитура Vision Pro похожа на горнолыжные очки, причем в режиме дополненной реальности они прозрачны, а в виртуальной полностью затемнены. Передняя панель выполнена из стекла и заключена в корпус из алюминия. Модульная конструкция позволяет менять ремешки, которые крепятся к гаджету на магнитах.

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Питание идет от внешнего аккумулятора и фиксируется сбоку очков, по принципу магнитной зарядки. 100% аккумулятора хватает примерно на 2 часа работы гарнитуры.

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Два дисплея сверхвысокого разрешения превращают пространство в кинотеатр с 30-метровым экраном и продвинутой аудиосистемой.

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Устройство получило два мощных процессора — M2 и новый R1, разработанный специально для очков Vision Pro.

Дата выхода намечена на следующий год по цене $3499 (~282 723 рублей).



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Комментарии

+242
Fantomas99
Это революция!!!
час назад в 22:07
#
Ken Kennedy
+66
Ken Kennedy Fantomas99
Это драачильня глазная 😎, поигрался да бросил
37 минут назад
#
tellurian
+4961
tellurian
Очень не однозначное устройство.
Ради кино не думаю, что стоит покупать.
Для других приложений надо пробовать.
При такой цене это не массовый продукт.
Для студий и разработчиков может зайти.
Да ещё и выйдет через полгода-год.
Видео нет контента.
Ждём и наблюдаем 👀
час назад в 22:09
#
s_medik
+3329
s_medik
Двоякие впечатления у меня от этого гаджета. Показали все красиво, но Microsoft так же красиво показывали свои очки еще лет 5 назад.
С другой стороны с устройствами Apple ожидания и реальность обычно совпадают. Но судя по цене и тому что показали на презентации, это не массовый продукт. В аренду на недельку бы взял попробовать, покупать — нет.
час назад в 22:11
#
+42
iVx4JfRk
😏
56 минут назад
#
+242
Fantomas99
когда я приобрёл свой первый видеомагнитофон, он стоил как годовая зарплата советского инженера. Это для сравнения
37 минут назад
#
Mers
+4425
Mers
Утечка с ценой в 2000$ оказалась фуфлом?
36 минут назад
#