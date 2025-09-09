Apple представила ультратонкий iPhone Air

В рамках осенней презентации Awe Dropped «купертиновцы» представили самый тонкий за всю историю Apple смартфон — iPhone 17 Air. Он стал заменой Plus-версии айфона.
Прочность корпуса обеспечивает рамка из титанового сплава. Дизайн камеры кардинально изменился. Одинокий объектив со вспышкой на 48 МП (f 1,6) расположен в горизонтальном блоке от края до края. Визуально решение очень схоже со смартфонами Google Pixel, однако Apple сдвинули планку ближе к верхнему краю.
Диагональ экрана составила 6,5 дюймов с частотой до 120 Гц, Dynamic Island и защитным стеклом Ceramic Shield 2 с обеих сторон. Сердцем смартфона стал фирменный чип A19 Pro.
Прогнозы инсайдеров сбылись и Air выйдет только с eSIM.
По традиции Apple не раскрывает емкость аккумулятора, однако по мнению инсайдеров цифры варьируются от 2800 до 2900 мА·ч. По словам компании, модель продержится весь рабочий день на одном заряде в стандартном сценарии или 40 часов при просмотре видео. Продлить время работы предлагают при помощи фирменного магнитного пауэрбанка.
iPhone Air поступит в продажу с 19 сентября по цене $999 (84 тыс руб).