Apple представила ультратонкий iPhone Air





В рамках осенней презентации Awe Dropped «купертиновцы» представили самый тонкий за всю историю Apple смартфон — iPhone 17 Air. Он стал заменой Plus-версии айфона.

Главной особенностью iPhone 17 Air стала его толщина — всего 5,6 мм. Модель по праву можно считать самой тонкой за всю историю смартфонов Apple.Прочность корпуса обеспечивает рамка из титанового сплава. Дизайн камеры кардинально изменился. Одинокий объектив со вспышкой на 48 МП (f 1,6) расположен в горизонтальном блоке от края до края. Визуально решение очень схоже со смартфонами Google Pixel, однако Apple сдвинули планку ближе к верхнему краю.Диагональ экрана составила 6,5 дюймов с частотой до 120 Гц, Dynamic Island и защитным стеклом Ceramic Shield 2 с обеих сторон. Сердцем смартфона стал фирменный чип A19 Pro.Прогнозы инсайдеров сбылись и Air выйдет только с eSIM.По традиции Apple не раскрывает емкость аккумулятора, однако по мнению инсайдеров цифры варьируются от 2800 до 2900 мА·ч. По словам компании, модель продержится весь рабочий день на одном заряде в стандартном сценарии или 40 часов при просмотре видео. Продлить время работы предлагают при помощи фирменного магнитного пауэрбанка.iPhone Air поступит в продажу с 19 сентября по цене $999 (84 тыс руб).