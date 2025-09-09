Apple представила ультратонкий iPhone Air

Артем
dryrtjsyjsyfjndghyn.jpg

В рамках осенней презентации Awe Dropped «купертиновцы» представили самый тонкий за всю историю Apple смартфон — iPhone 17 Air. Он стал заменой Plus-версии айфона.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главной особенностью iPhone 17 Air стала его толщина — всего 5,6 мм. Модель по праву можно считать самой тонкой за всю историю смартфонов Apple.

ыкерфыкерыкеро.jpg

Прочность корпуса обеспечивает рамка из титанового сплава. Дизайн камеры кардинально изменился. Одинокий объектив со вспышкой на 48 МП (f 1,6) расположен в горизонтальном блоке от края до края. Визуально решение очень схоже со смартфонами Google Pixel, однако Apple сдвинули планку ближе к верхнему краю.

ыкеоыкеоыкеноыкено.jpg

Диагональ экрана составила 6,5 дюймов с частотой до 120 Гц, Dynamic Island и защитным стеклом Ceramic Shield 2 с обеих сторон. Сердцем смартфона стал фирменный чип A19 Pro. 

Прогнозы инсайдеров сбылись и Air выйдет только с eSIM.

ыкеоыкеоыкнлоы.jpg

По традиции Apple не раскрывает емкость аккумулятора, однако по мнению инсайдеров цифры варьируются от 2800 до 2900 мА·ч. По словам компании, модель продержится весь рабочий день на одном заряде в стандартном сценарии или 40 часов при просмотре видео. Продлить время работы предлагают при помощи фирменного магнитного пауэрбанка.

sretusrtjsrtjstyki6h.jpg

iPhone Air поступит в продажу с 19 сентября по цене $999 (84 тыс руб).
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
AirPods Pro 3 представлены официально
Представлены доступные часы Apple Watch SE3
Вышли Apple Watch Ultra 3 с увеличенным экраном

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+720
Aspard
Совершенно бесполезное устройство, аккумулятор никакой, камера с выступом полностью уничтожает тонкость, без чехла перевес, с чехлом теряется весь шик. Устройство из серии "просто можем", но кому нужно — непонятно.
2 часа назад в 22:01
#
+140
crubs Aspard
С чехлом, который будет скрадывать выступ, он будет по толщине как обычный без чехла. Достань теперь обычный из чехла и ощути разницу
час назад в 23:19
#
+283
paradox Aspard
Это как у самсунга были модели x820 и u100. Тонкие и камера выступала. У меня был u100 я его несколько раз ломал на пополам когда в кармане джинсов оставлял и присаживался.
32 минуты назад
#
wetwet
+885
wetwet
40 часов просмотра видео возможны при использовании их паурбанка
2 часа назад в 22:02
#
s_medik
+3520
s_medik
“По словам компании, модель продержится весь рабочий день на одном заряде в стандартном сценарии или 40 часов при просмотре видео”.

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
2 часа назад в 22:24
#