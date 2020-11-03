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На мероприятии «One more thing», которое состоится на следующей неделе, Apple представит три новых Mac с процессорами собственной Silicon. В новой линейке запустят 13-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro и 13-дюймовый MacBook Air. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники близкие к ситуации.

Помимо перехода на чипы Silicon, новые Mac не получат существенных изменений в дизайне. Apple продолжит использовать тот же форм-фактор MacBook. По слухам, компания работает над переработанными версиями ноутбуков с дисплеями miniLED, но их запуск не стоит ждать до 2021 года.

Новые компьютеры Mac, которые Apple представит на следующей неделе, получат 5-нанометровые чипы, основанные на процессорах A14. Несмотря на то, что первыми перейдут на процессоры собственной разработки ноутбуки, компания работает на модернизированным iMac с чипом Silicon и новой моделью Mac Pro в более компактном форм-факторе.

Напомним, мероприятие Apple состоится во вторник 10 ноября в 21:00 по МСК. Оно пройдет в формате онлайн.


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