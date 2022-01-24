В сети снова появилась информация о весенней презентации Apple. На этот раз стало известно, что компания выпустит Mac mini и iMac Pro. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, в прошлом году компания показала iMac в новом, более тонком и минималистично корпусе с богатым выбором цветов. Mac mini был представлен в 2020-м как одно из первых устройств на процессоре Apple Silicon.

Ранее сообщалось, что компания покажет iPhone SE третьего поколения и iPad Air пятого поколения. Смартфон получит экран на 4,7 дюйма, как у SE 2, но при этом будет значительно мощнее него. iPad Air 5 получит форм-фактор предыдущей модели, но будет работать на A15 Bionic, который сейчас устанавливается в модельный ряд iPhone 13.

Предположительно, презентация состоится в марте текущего года. Напомним, осенью прошлого Apple показала свои новые процессоры для компьютеров M1 Pro и M1 Max.





