Apple придумала новый цвет для Apple Watch Series 9. Барби точно обзавидуется!

Фархад
Apple Watch Series 9

В преддверии скорой масштабной презентации аппаратных новинок Apple, которая состоится в сентябре, в сети начали появляться интересные инсайды. Например, сегодня стала известна эксклюзивная расцветка базовых Apple Watch Series 9.

По данным инсайдера ShrimpApplePro, розовый станет пятым вариантом цвета для алюминиевых смарт-часов 9-й серии. Вместе с тем покупателям будут доступны стандартные Midnight, Starlight, Silver и (PRODUCT)RED. Стоит отметить, что Apple уже выпускает розовые iPad Air, iPad Mini и iMac, а осенью компания собирается выпустить iPhone 15 и iPhone 15 Plus в этом цвете.

Внешне Series 9 будут максимально похожи на прошлогоднюю модель, но внутри будет установлен новый чип на базе A15 Bionic для повышения производительности.

Ожидается, что Apple представит новые смарт-часы в сентябре вместе с линейкой iPhone 15.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4243
Gabriel
Выглядит как Dusty pink «пыльный розовый»
Вчера в 21:55
#
+688
Paspartu
Для Кена тоже что-то, пожалуйста
Вчера в 23:53
#
Вася Вотафаков
+5476
Вася Вотафаков
Выглядит как слегка заветренное гoвно… но инженерам виднее.
Сегодня в 01:44
#
tellurian
+4869
tellurian Вася Вотафаков
Всем не угодить. Вы не купите, десятки тысяч людей купят.
Сделайте своё и дайте нам оценить.
час назад в 08:23
#
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