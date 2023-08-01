Apple придумала новый цвет для Apple Watch Series 9. Барби точно обзавидуется!

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В преддверии скорой масштабной презентации аппаратных новинок Apple, которая состоится в сентябре, в сети начали появляться интересные инсайды. Например, сегодня стала известна эксклюзивная расцветка базовых Apple Watch Series 9.По данным инсайдера ShrimpApplePro, розовый станет пятым вариантом цвета для алюминиевых смарт-часов 9-й серии. Вместе с тем покупателям будут доступны стандартные Midnight, Starlight, Silver и (PRODUCT)RED. Стоит отметить, что Apple уже выпускает розовые iPad Air, iPad Mini и iMac, а осенью компания собирается выпустить iPhone 15 и iPhone 15 Plus в этом цвете.Внешне Series 9 будут максимально похожи на прошлогоднюю модель, но внутри будет установлен новый чип на базе A15 Bionic для повышения производительности.Ожидается, что Apple представит новые смарт-часы в сентябре вместе с линейкой iPhone 15.