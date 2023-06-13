Apple придётся переименовать XR-шлем Vision Pro?





Китайское издание CNBeta выяснило, что торговая марка Vision Pro была зарезервирована в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая в 2019 году. Права на неё с 28 ноября 2021 года по 27 ноября 2031 года принадлежат Huawei, причём компания может использовать это название в том числе для шлемов виртуальной и дополненной реальности.



Это может стать проблемой для компании Apple, которая недавно представила XR-шлем Vision Pro. Не исключено, что ей придётся переименовывать этот продукт или платить в пользу Huawei отчисления с каждого проданного устройства. Известно, что Huawei использует слово Vision в нескольких своих гаджетах — у компании есть смарт-гарнитура Vision Glass и смарт-экран Vision Smart Screen. Устройства, которое назвалось бы Vision Pro, у неё нет, но это не означает, что компания не планировала его выпуск.







Apple и раньше сталкивалась с подобными проблемами и решала их разными способами. Например, телевизионная приставка, которая сейчас известна как Apple TV, анонсировалась под названием iTV (но оно было зарезервировано с 1955 года за британской телевизионной корпорацией ITV). Права на названия iPhone и iPad изначально принадлежали Cisco и Fujitsu соответственно, и Apple смогла договориться с ними о лицензировании использования этих брендов.



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