Apple приготовила несколько волшебных сюрпризов на октябрьскую презентацию «Scary Fast»

Фархад
Magic

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился очередной порцией инсайдов относительно октябрьской презентации Apple, которая пройдёт на следующей неделе.

По словам Гурмана, вместе с новыми компьютерами компания анонсирует обновлённые версии Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad. Самым главным изменением в аксессуарах станет порт USB-C вместо Lightning для сопряжения и зарядки.

Об изменениях в дизайне устройств пока нет информации. Последнее крупное обновление они получили в октябре 2015 года, поэтому есть небольшой шанс, что нам покажут редизайн мыши, клавиатуры и трэкпада.

Напомним, презентация Apple под слоганом «Ужасающе быстро» состоится во вторник, 31 октября в 03:00 по московскому времени.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Cinematic
+379
Cinematic
Я думаю что будет также анонс нового «бустерного» чипа м2 супер ультра макс)
27 октября 2023 в 18:02
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