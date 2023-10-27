Apple приготовила несколько волшебных сюрпризов на октябрьскую презентацию «Scary Fast»

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился очередной порцией инсайдов относительно октябрьской презентации Apple, которая пройдёт на следующей неделе.По словам Гурмана, вместе с новыми компьютерами компания анонсирует обновлённые версии Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad. Самым главным изменением в аксессуарах станет порт USB-C вместо Lightning для сопряжения и зарядки.Об изменениях в дизайне устройств пока нет информации. Последнее крупное обновление они получили в октябре 2015 года, поэтому есть небольшой шанс, что нам покажут редизайн мыши, клавиатуры и трэкпада.Напомним, презентация Apple под слоганом «Ужасающе быстро» состоится во вторник, 31 октября в 03:00 по московскому времени.