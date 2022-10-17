iPhone 14 eSIM

Apple признала проблему с eSIM в iPhone 14

Александр



По данным MacRumors, компания Apple в курсе проблем, которые возникают при попытке использовать eSIM в iPhone 14. Баг пока не устранён, предложено лишь временное (и не гарантированное) решение.

У некоторых пользователей iPhone 14 и 14 Pro не получается добавить тариф с eSIM, причём это происходит в разных странах мира, даже в США, где эти модели продаются только в версиях без физического слота для SIM-карт. Инженеры Apple выяснили, что проблема носит не аппаратный, а программный характер, а следовательно, может быть устранена с выпуском специального патча.

Пользователям, которые столкнулись с невозможностью добавления eSIM, даны рекомендации. Следует подождать несколько минут после появления сообщения об ошибке, а если смартфон зависает, нужно перезапустить его и ещё раз попытаться добавить тариф. Apple указывает, что не нужно сбрасывать смартфон к заводским настройкам, поскольку это не поможет. Вместо этого стоит отнести его в один из авторизованных сервисных центров, сотрудники которых уже получили инструкции по устранению проблем с eSIM.

Вероятно, в скором времени Apple выпустит небольшое обновление iOS 16, где баг с eSIM будет устранён. Когда выйдет этот апдейт, не сообщается, но наверняка ждать осталось недолго.

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Комментарии

Денис Добрыян
+167
Денис Добрыян
Apple косячит все больше и больше....
час назад в 11:58
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