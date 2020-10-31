Apple признала наличие у «небольшого процента AirPods Pro», которые были выпущены до октября 2020 года, проблемы со звуком. Компания запустила программу обслуживания и пообещала бесплатно заменять наушники с дефектом.
Напомним, жалобы от пользователей AirPods Pro на потрескивающие и статичные звуки в наушниках появились почти с момента их запуска в ноябре 2019 года. Проблема набрала обороты к январю 2020 года, когда появилась масса сообщений на форуме поддержки Apple.
В мае 2020 компания посоветовала обновить устройства, проверить подключение и послушать звук в разных приложениях. Эти действия описывались в специальной инструкции.
Сервисные центры признали брак заводским, но Apple публично не заявляла о программе замены. Выпуск очередного обновления прошивки для AirPods Pro не устранил проблемы со звуком.
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