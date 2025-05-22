Apple признала старьем еще два iPhone. Продавайте, пока не поздно

Списки «винтажных» и «устаревших» гаджетов пополнили четыре устройства.
«Винтажными» теперь считаются:
• iPhone 7 Plus
• iPhone 8 на 64 ГБ и 256 ГБ
Стоит отметить, что модель с объемом памяти 128 ГБ не попала в список, поскольку продавалась дольше остальных.
Кроме того, Apple переместила iPad Air 2 и iPad mini 2 из списка «винтажных» в список «устаревших», с момента последнего выпуска которых прошло уже семь лет По правилам компании, такие гаджеты вовсе не подлежат ремонту.
Полный список «винтажных» и «устаревших» гаджетов Apple можно посмотреть здесь.
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