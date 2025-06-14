Apple признала старьем еще один iPhone. Продавайте, пока есть время

Артем
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Через два года он будет никому не нужен.

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Напомним, что Apple считает «винтажными» устройства, которые пять лет назад были сняты с производства и не продаются. Компания обязуется чинить такие гаджеты, но только в том случае, если оригинальные запчасти остались в запасе.

Теперь «винтажный» список пополнил iPhone XS. Смартфон вышел в сентябре 2018 года, а год спустя был снят с производства. Поскольку устройство еще долгое время продавалось через реселлеров, оно только недавно достигло пятилетней отметки.

Кроме того, Apple переместила iPad 5 из списка «винтажных» в список «устаревших», с момента последнего выпуска которого прошло уже семь лет По правилам компании, такие гаджеты вовсе не подлежат ремонту.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

Yuri Konst
+75
Yuri Konst
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