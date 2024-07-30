Apple прокачает скорость интернета в iPhone 16, но не во всех моделях

Фархад
iPhone 16

По данным тайваньского отраслевого издания DigiTimes, компания Apple оснастит будущие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max новыми чипами с поддержкой Wi-Fi 7.

Поддержка Wi-Fi 7 позволит устройствам одновременно отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что приведет к более высокой скорости работы в сети Wi-Fi, меньшей задержке и более надежному соединению. Предполагается, что Wi-Fi 7 обеспечит пиковую скорость передачи данных в 40 Гбит/с, что в 4 раза больше, чем Wi-Fi 6E. Единственное, у пользователей должны быть роутеры с Wi-Fi 7.

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Напомним, все модели iPhone 11 — iPhone 14 поддерживают стандарт Wi-Fi 6, а iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили поддержку Wi-Fi 6E.

О поддержке Wi-Fi 7 для моделей iPhone 16 Pro ранее сообщал говорил аналитик Haitong Securities Джефф Пу. Презентация новой линейки смартфонов ожидается в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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