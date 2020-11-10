





Сегодня Apple представила свои первые Mac с процессорами M1. В новую линейку вошли два ноутбука: Air и Pro. С точки зрения производительности на словах они выглядят великолепно, а вот разрешение веб-камер всё еще составляет 720p и это позор для 2020 года.В этом году в мире из-за пандемии коронавируса резко возросло количество удаленных работников, у которых возникла потребность в качественных средствах для видеоконференций. Этот момент как нельзя кстати, для того чтобы прокачать вебку в новой линейке ноутбуков. И что же делает Apple? Всё правильно, компания оставляет старую добрую FaceTime камеру с разрешением 720p. Справедливости ради стоит отметить, что она получила несколько программных улучшений, которые работают на основе машинного обучения.По словам Apple, процессор обработки сигнала изображения, встроенный в чип M1, обеспечит отличную картинку во время видеоконференций и видеозвонков по FaceTime. Компания также отмечает, что изображения стали ещё более чёткими, качество передачи деталей в тёмных и светлых областях — более высоким. А функция распознавания лиц, благодаря системе Neural Engine, автоматически корректирует баланс белого и экспозицию, помогая добиться более точной передачи оттенков кожи.На мой взгляд, разрешению 720p давно пора на покой. Apple, как же так вышло?