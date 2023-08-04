Apple проведёт эксперимент над покупателями iPhone 15 и iPhone 15 Plus, чтобы улучшить iPhone 16 Pro

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился интересными подробностями о конструктивных изменениях, которые Apple собирается протестировать в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus.По словам Куо, компания оснастит базовые модели 2023 года основными камерами на 48 Мп с многослойным сенсором CMOS. Это позволит смартфонам захватывать больше света при съёмке, а также сэкономить место внутри корпуса. Аналитик отмечает, что Apple хотела внедрить такое решение во все модели серии iPhone 15, но ей помешали производственные проблемы, связанные с новой конструкцией.Если эксперимент пройдёт успешно, то Apple внедрит эту технологию в камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.