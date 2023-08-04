Apple проведёт эксперимент над покупателями iPhone 15 и iPhone 15 Plus, чтобы улучшить iPhone 16 Pro

Фархад
iPhone 15

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился интересными подробностями о конструктивных изменениях, которые Apple собирается протестировать в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

По словам Куо, компания оснастит базовые модели 2023 года основными камерами на 48 Мп с многослойным сенсором CMOS. Это позволит смартфонам захватывать больше света при съёмке, а также сэкономить место внутри корпуса. Аналитик отмечает, что Apple хотела внедрить такое решение во все модели серии iPhone 15, но ей помешали производственные проблемы, связанные с новой конструкцией.

Если эксперимент пройдёт успешно, то Apple внедрит эту технологию в камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Seagull
–411
Seagull
В чем эксперимент ? Если внедрит в 15, значит технология работает и логично что в 16-м будет ее развитие 🤔 суньзунвчай как всегда
2 часа назад в 22:14
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shah777111
+269
shah777111
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2 часа назад в 22:45
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