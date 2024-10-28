Apple рассказала, как понравиться боссу в один тап. Гениально

Артем
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В смешном рекламном ролике рассказывают, как может поменяться рабочие отношения, благодаря простому сообщению.

Несколько часов назад Apple представила обновление iOS 18.1 стало доступно всем пользователям. Одной из самых ожидаемых функций стал запуск функций искусственного интеллекта Apple Inteligence, среди которых есть Writing Tool — генерация стиля написанного текста. Именно ему и посвящен новый «гениальный» ролик.

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Сюжет разворачивается в офисе с одним, судя по всему, не самым одаренным сотрудником. Он то и дело катается на стуле, играется с канцтоварами и всячески дурачиться на рабочем месте. Но тут ему приходит в голову написать письмо своему начальнику. В нем он излагает свою мысль, а чтобы удивить своим умом и сообразительностью, просит нейросеть изложить сообщение деловым языком. 


Получив письмо, шеф сосредоточенно читает текст и крайне удивляется тому, кто его отправил. Не веря своим глазам, он переводит взгляд на сотрудника и видит все того же чудаковатого подчиненного, но с крайне хитрой улыбкой на лице. Это дает понять, что затея удалась, а разработка Apple просто гениальна, о чем и гласит завершающий слоган.

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Источник:
YouTube
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