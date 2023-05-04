Apple рассказала о новых правилах зарядки iPhone

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При высоких температурах, система останавливается на 80% заряда для защиты аккумулятора от возгорания. Также компания рассказала, что нужно сделать перед зарядкой смартфона.Обновленные рекомендации появились на официальном сайте Apple. Перед тем, как поставить гаджет на зарядку необходимо снять чехол — так устройство будет меньше перегреваться при повышенных комнатных температурах. Наиболее комфортными условиями указываются от 16 ° до 22 °C. Отмечается, что если температура окружающей среды превышает 35°C, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора или снижению его ёмкости. Какие именно чехлы могут пагубно влиять на устройство — не уточняется.Если температура превышает рекомендованные цифры, iOS самостоятельно ограничивает заряд и останавливается на 80%. При этом на экране появится системное уведомление, где указано время до полного заряда.Функция действительно работает. Так мой iPhone 12 остановился на показателе 80% заряда в районе 23 часов. В уведомлении было сказано, что заряд дойдет до 100% только к 4:30 утра. Скорее всего питание аккумулятора продолжает идти, но мощность снижается и занимает гораздо больше времени.