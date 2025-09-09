Apple рассказала о процессоре A19 Pro — самом производительном в смартфонах!

На презентации своих новинок компания Apple раскрыла подробности о процессор A19 Pro, который установлен в топовых версиях новых айфонов. Заявляется, что он наиболее производительный среди всех процессоров для смартфонов.
— 6 вычислительных ядер центрального процессора (2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра)
— 5-ядерный видеоускоритель со встроенным нейронным акселератором для «дорисовки» графики в играх и увеличения FPS
— Встроенные модемы N1 и С1X собственной разработки Apple (для поддержки беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи, в том числе 5G)
Для охлаждения процессора используется испарительная камера, которая препятствует его перегреву даже при долгих игровых сессиях и сильной нагрузке на видеочип.