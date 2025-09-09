Apple рассказала о процессоре A19 Pro — самом производительном в смартфонах!

Александр



На презентации своих новинок компания Apple раскрыла подробности о процессор A19 Pro, который установлен в топовых версиях новых айфонов. Заявляется, что он наиболее производительный среди всех процессоров для смартфонов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Особенности A19 Pro:

 — 6 вычислительных ядер центрального процессора (2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра)
 — 5-ядерный видеоускоритель со встроенным нейронным акселератором для «дорисовки» графики в играх и увеличения FPS
— Встроенные модемы N1 и С1X собственной разработки Apple (для поддержки беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи, в том числе 5G)

Для охлаждения процессора используется испарительная камера, которая препятствует его перегреву даже при долгих игровых сессиях и сильной нагрузке на видеочип.

Улучшения, реализованные в этом процессоре, позволили увеличить производительность, но при этом энергопотребление было снижено на 30% в сравнении с процессором A18 из iPhone 16 Pro.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что такое AAC и почему iPhone поддерживает только этот кодек
Apple отправила в утиль один из самых знаковых девайсов. Его любили многие и запомнят навсегда
Apple готовит суперновый Macbook, который положит конец тотальной популярности Windows

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии