





Надежный аналитик утверждает, что Apple планирует разработку полноэкранного ноутбука со складным дисплеем.РоссЯнг из Display Supply Chain Consultants, один из самых надежных инсайдеров, касаемо продукции Apple. По словам аналитика, компания хочет создать MacBook с полноэкранным гибким дисплеем. Кроме того устройство будет выполнять несколько функций.Продукт двойного назначения представит функцию ноутбука с экранной клавиатурой и функцию монитора, если MacBook полностью разложить. Во втором случае для управления подключается отдельная клавиатура и мышь. Модель будет оснащена 20-дюймовым дисплеем, поддержкой разрешения 4K или выше.Заинтересованность Apple в продвижении рынка складных устройств, несомненно хорошая новость. Компания задает планку среди других производителей. Возможно, вслед за «яблоком» появятся больше разработок других брендов.Выпуск инновационного MacBook планируется на не раньше 2026-2027 года.