Apple разочаровала журналистов сразу после показа очков Vision Pro

Артем
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Фото: The Verge
По окончанию презентации многие СМИ выстроились в очередь, чтобы опробовать главную новинку в деле. Итоговые впечатления оказались не такими яркими. 

Подробностями поделилось издание The Verge. Пожалуй, главным гаджетом минувшей WWDC 23 стала гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro. После завершения WWDC 23 Apple по традиции провела отдельное мероприятие для журналистов, на котором, обычно, можно опробовать новинки. Однако составить полноценное мнение у представителей прессы не удалось — Apple не позволила надевать устройство и даже брать его в руки. Разрешалось только делать снимки на расстоянии.

Журналисты отметили футуристичность и симпатичный дизайн устройства. Однако вопросы эргономичности, практичности и качества отображения картинки остались без ответов. Некоторые предположили, что Vision Pro на данный момент еще не работают, поэтому Apple запретила тестировать гаджет.

Ожидается, что гарнитура дополненной реальности Vision Pro появится в продаже к началу 2024 года. Наш главный редактор Георгий Лямин рассказал о главных минусах инновационного устройства от Apple 
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Mers
+4427
Mers
🥴
Сегодня в 01:34
#
kardigan
+3083
kardigan
Маска для подводного плавания. Там показывать наверное нечего.
Сегодня в 02:24
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