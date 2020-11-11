После презентации новых MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с процессором M1 в российском интернет-магазине Apple были увеличены цены на более ранние модели ноутбуков и компьютеров. В том числе из тех линеек, которые не затронул апгрейд.
Вряд ли это связано с анонсом новинок, скорее всего свою роль сыграл ослабший рубль. За год его котировки просели к доллару и евро примерно на 15-20%, что неизбежно приводит росту цена на товары, которые ввозятся из-за рубежа.
13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel стал дороже на 6 тысяч рублей и теперь стоит от 179 990 или 199 990 рублей в зависимости от характеристик.
16-дюймовый MacBook Pro подорожал на 35 и 42 тысяч рублей в зависимости от конфигурации — цены на него теперь начинаются с 234 990 и 274 990 рублей для разных моделей.
За моноблочный компьютер iMac с экраном 21,7 дюйма теперь просят больше на 7-15 тысяч рублей в зависимости от модели, цены стартуют со 106 990 рублей. 27-дюймовая версия iMac стала дороже на 19, 20 и 22 тысячи рублей в зависимости от модели.
Сильнее всего подорожал Mac Pro — на 172 тысячи рублей за базовую версию и на 183 тысячи рублей за рэковую версию. Теперь они стоят от 672 990 и 621 990 рублей, а прежде их можно было купить за 489 990 и 449 990 рублей соответственно. Повышение цен на iMac Pro не такое больше, но всё равно значительное — на 62 тысячи рублей (с 469 990 до 531 990 р.)
На фоне этих цен стоимость новинок Apple больше не кажется такой пугающей, верно?
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Как следствие — даже на самые дурные и дикие цены найдутся покупатели, которым «пофиг».
Как следствие — цены остаются дурными.
Это называется «голосование рублем». И это побочный эффект капиталистического строя.
Это как с домино тронул одну и поперло или как камень в воду с кругами. Кому как нравиться.
Правда потребителю Хренова.
Зп если растёт то растёт примерно на 5% у обычного жителя нашей страны в год.
А вот на товары раза два в год если не больше.
Приходишь масло купить, а там такая же цена ты такой радостный купил идёшь и думаешь слава космосу не подняли. Но подвох есть! производитель или состав поменяет в сторону экономии или в том что раньше ты платил за 100гр а сейчас за 80гр. Так что удивляться уже даже нечем
Я собирался дождаться презентации и уже решать после анонса железяк на армах, брать ли ящик на долгие годы вперёд, как ночью узнал про этот «сюрприз». Скорей всего теперь уйду на ПК после десятков лет на маковском Про сегменте.
В остальном, российский рынок совершенно не является для Apple приоритетным, так что терять прибыль (а уж тем более рисковать сработать в убыток) ради «верного клиента» они вряд ли станут.