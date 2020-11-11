Mac Pro

После презентации новых MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с процессором M1 в российском интернет-магазине Apple были увеличены цены на более ранние модели ноутбуков и компьютеров. В том числе из тех линеек, которые не затронул апгрейд.

Вряд ли это связано с анонсом новинок, скорее всего свою роль сыграл ослабший рубль. За год его котировки просели к доллару и евро примерно на 15-20%, что неизбежно приводит росту цена на товары, которые ввозятся из-за рубежа.

13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel стал дороже на 6 тысяч рублей и теперь стоит от 179 990 или 199 990 рублей в зависимости от характеристик. 

16-дюймовый MacBook Pro подорожал на 35 и 42 тысяч рублей в зависимости от конфигурации — цены на него теперь начинаются с 234 990 и 274 990 рублей для разных моделей.

За моноблочный компьютер iMac с экраном 21,7 дюйма теперь просят больше на 7-15 тысяч рублей в зависимости от модели, цены стартуют со 106 990 рублей. 27-дюймовая версия iMac стала дороже на 19, 20 и 22 тысячи рублей в зависимости от модели.

Сильнее всего подорожал Mac Pro — на 172 тысячи рублей за базовую версию и на 183 тысячи рублей за рэковую версию. Теперь они стоят от  672 990 и 621 990 рублей, а прежде их можно было купить за 489 990 и 449 990 рублей соответственно. Повышение цен на iMac Pro не такое больше, но всё равно значительное — на 62 тысячи рублей (с 469 990 до 531 990 р.)

На фоне этих цен стоимость новинок Apple больше не кажется такой пугающей, верно?


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