Apple сэкономит кучу денег на iPhone 16 Pro, но покупатели от этого будут страдать

Фархад
iPhone 16 Pro
Концепт: Константин Миленин

Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что Apple использует в будущих флагманах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max более медленный тип памяти. Разумеется, всё — ради снижения затрат на производство.

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Компания планирует перейти с памяти TLC на QLC NAND, поскольку такие модули занимают меньше места и стоят дешевле, чем трехуровневые ячейки, используемые в iPhone 15 Pro.

Из хороших новостей — это нововведение затронет версии с 1 ТБ и 2 ТБ памяти. Такие модели пользуются меньшим спросом, чем базовые конфигурации с накопителем на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, которые продолжат использовать TLC NAND.

Ожидается, что серия iPhone 16 выйдет в сентябре 2024 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2797
tellurian
При отшей цене моделей 1-2Тб разница не такая большая. Имхо
49 минут назад
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