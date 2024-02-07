Apple слегка увеличит батарею в iPhone 16, но урежет в iPhone 16 Plus

Фархад
iPhone 16

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился новыми подробностями об изменениях в модельном ряду iPhone 16. По его словам, Apple планирует внести корректировки в ёмкости аккумуляторов.

По словам инсайдера, iPhone 16‌ и iPhone 16 Pro Max получат батареи чуть большего объёма, чем их предшественники, но в iPhone 16‌ Plus компания слегка урежет аккумулятор. Кроме того, с выпуском ‌iPhone 16 Pro‌ Max Apple вернётся к прямоугольным аккумуляторам, вместо L-образных.

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Вот как изменятся аккумуляторы в новых смартфонах Apple по сравнению с текущими:
  • iPhone 16 — 3561 мАч (+6%);
  • iPhone 16 Plus — 4006 мАч (-9%);
  • iPhone 16 Pro Max 4676 мАч (+5%).

По более компактному iPhone 16 Pro пока нет информации.
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Источник:
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Комментарии

Mers
+4858
Mers
Странное однако решение🤔
Но главное, что в + версии увеличится😊
2 часа назад в 20:25
#
+322
Alex82 Mers
Наоборот в + версии уменьшится же)
час назад в 20:37
#
Mers
+4858
Mers Alex82
Тьфу ты блин, для меня + это макс версия😁
Все никак не привыкну, что есть именно + версия.
час назад в 20:56
#