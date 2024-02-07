Apple слегка увеличит батарею в iPhone 16, но урежет в iPhone 16 Plus

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iPhone 16 — 3561 мАч (+6%);

iPhone 16 Plus — 4006 мАч (-9%);

iPhone 16 Pro Max 4676 мАч (+5%).

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился новыми подробностями об изменениях в модельном ряду iPhone 16. По его словам, Apple планирует внести корректировки в ёмкости аккумуляторов.По словам инсайдера, iPhone 16‌ и iPhone 16 Pro Max получат батареи чуть большего объёма, чем их предшественники, но в iPhone 16‌ Plus компания слегка урежет аккумулятор. Кроме того, с выпуском ‌iPhone 16 Pro‌ Max Apple вернётся к прямоугольным аккумуляторам, вместо L-образных.Вот как изменятся аккумуляторы в новых смартфонах Apple по сравнению с текущими:По более компактному iPhone 16 Pro пока нет информации.