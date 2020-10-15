Компания Apple исключила из комплектации своих смартфонов зарядное устройство и проводные наушники. Изменения затронули как новые модели, так и прошлогодние, а в качестве своеобразной компенсации цены на эти аксессуары в интернет-магазине Apple были снижены.
Зарядка и наушники больше не прилагаются к смартфонам Apple бесплатно, при необходимости их можно приобрести за дополнительные деньги.
18-ваттный зарядник, представленный 15 сентября на презентации «Время летит», раньше стоил 2939 рублей, а сейчас его можно приобрести за 1990 рублей. Стоимость проводных наушников EarPods с разъёмом Lightning снизилась до уровня модели с 3,5-мм джеком с 2500 до 1990 рублей.
Беспроводные наушники AirPods и AirPods Air, а также чехлы для зарядки iPhone и AirPods в российском интернет-магазине Apple, наоборот, подорожали, хотя в США цены на них не изменились. К примеру, Так, наушники AirPods Pro теперь стоят 24 990 рублей, хотя раньше оценивались в 20 990 рублей. AirPods без кейса с беспроводной зарядкой обходятся в 15 990 рублей, а с кейсом в 19 990 рублей. Ранее цены на эту гарнитуру составляли 13 490 и 16 990 рублей соответственно.
Цены на смартфоны Apple в России повысились в сравнении с прошлогодней линейкой iPhone 11. А с учётом того, что к устройствам больше не прилагаются аксессуары, и на их покупку пришлось бы потратить ещё около 4 тысяч рублей, рост цен можно считать ещё более значительным. В некоторых странах (например, во Франции) Apple продолжит вкладывать в комплектацию iPhone проводные наушники, поскольку законодательство запрещает продавать смартфоны без них.
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Барыги высокого полёта.
p.s. зачем брать? мне в них очень комфортно засыпать, а свои отдал при продаже яблофона.
До этого поста я не знал, что они 1990 стоят, помню что они по 3 тысячи были
Может тоже запретим? А, ребят? Мы же любим запрещать, у нас так принято... Давайте хоть раз что нибудь запретим во благо... Нет? Не запретим? Лучше запретим все то, создатели чего нам не подчиняются или не платят.