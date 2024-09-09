Apple сняла с продажи свой самый позорный продукт

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Сегодня, 9 сентября, компания Apple официально прекратила выпуск чехлов FineWoven. Смартфоны серии iPhone 16 получили только силиконовые и пластиковые чехлы.С момента выхода аксессуаров FineWoven прошло менее года, однако, этот материал успел вызвать бурю недовольства у покупателей. Увы, Apple решила не возвращать кожаные чехлы. Больше купить чехлы FineWoven для iPhone 15 нельзя, хотя кошельки FineWoven с MagSafe и ремешки для AirTag пока доступны.FineWoven подвергся резкой критике за то, что он быстро пачкается и стирается уже через пару недель использования.Зато теперь Apple начала выпускать силиконовые чехлы под брендом Beats (внезапно).