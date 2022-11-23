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Apple создала индустрию беспроводных наушников. Как AirPods изменили всех конкурентов

Денис
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AirPods Pro второго поколения — наушники Apple с самыми масштабными изменениями с 2019 года, когда вышло первое поколение этой линейки. Улучшенные звук и шумоподавление, увеличенная автономность, новые жесты — все это дало новый пользовательский опыт и улучшило имеющийся. Как следствие, мы получили наушники, на которые имеет смысл обновиться владельцам любой другой модели AirPods. 

Наушники Apple самые популярные на рынке TWS-гарнитур. Нет сомнений, что AirPods Pro второго поколения будут как минимум в топ-5 наиболее продаваемых. Все остальные модели среди самых популярных тоже будут принадлежать компании из Купертино. Apple — бесспорный лидер на этом рынке. В целом, именно она и создала его. Вспомним, как это было. 

AirPods — разрыв шаблонов

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12 сентября 2016 года Apple презентовала новый аксессуар — на экране Театра Стива Джобса появился футляр, в котором лежали две капельки, по размерам напоминавшие проводные EarPods, тогда лежавшие в комплекте к каждому iPhone. 

Мир воспринял беспроводные наушники как и любой радикально новый предмет — не понял его, отверг и высмеял. На тот момент для любого пользователя iPhone наушниками по умолчанию были EarPods, поэтому новинку стали сравнивать именно с ними. В сети начали разлетаться мемы о том, что революционные наушники Apple — это EarPods с обрезанными проводами. 

Но несмотря на насмешки над девайсом, люди покорно последовали за новым трендом Apple — уже в 2017 году продажи беспроводных наушников увеличились более чем в два раза: с 15 до 31 млн штук год к году. 

А самой популярной моделью разумеется оказались AirPods — 85% от всех проданных беспроводных гарнитур приходилось именно на эту модель. Конкуренты не успевали за Apple. Даже лидеры в направлении аудиоустройств, вроде Harman, Samsung и других не смогли сразу научиться синхронизировать наушники между собой и подключать их к телефону. 

12 сентября 2016 года можно считать датой зарождения нового направления в сфере потребительских устройств. Начиная с этой даты, продажи беспроводных наушников начали стремительно расти, этот тип устройств планомерно стал массовым. Поэтому AirPods можно назвать главными наушниками в этом сегменте. 

Первыми беспроводными наушниками с собственным передатчиком стали i-PHONO BT420EX от малоизвестной компании Bluetake. Компании Bose и Beats подхватили идею и занялись разработкой собственных, однако первыми массовыми беспроводными наушниками стали именно AirPods, соответственно наушники Apple лучше всех и запомнились. 

AirPods 2 — каноничный дизайн

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На момент начала 2019 года беспроводные наушники Apple не обновлялись уже третий год, фанаты ждали обновлений — хотелось бы увидеть шумоподавление и более надежный корпус с амбушюрами. Apple проигнорировала их требования — 20 марта 2019 года вышло второе поколение AirPods с абсолютно тем же дизайном. 

AirPods второго поколения — самые популярные беспроводные наушники в России в 2021 году, по данным группы компаний М.Видео-Эльдорадо. В мире ситуация очевидно такая же. Чистая логика: Apple — с отрывом самый популярный бренд беспроводных наушников, наибольшим способ пользуются самые доступные из них, а это именно второе поколение. 

Но это не самое главное. В период с 2016 по 2019 годы AirPods были единственными беспроводными наушниками компании, они же являлись безальтернативно самыми популярными в своем сегменте. 
 
Первое поколение продемонстрировало миру, какими могут быть наушники. Второе же увековечило дизайн и сделало AirPods самыми узнаваемыми в мире TWS-наушниками. Если вы увидите у человека затычки без амбушюр и с изогнутыми длинными хвостиками, то явно узнаете в них AirPods. 

Кроме того, они запомнились «неидеальным» дизайном. Эйрподсы держатся в ушах ненадежно, это факт. Первое и второе поколение наушников — вкладыши. А без амбушюров настроить посадку в ушном канале под себя нельзя. Минус вкладышей — они подходят не каждому уху, поэтому у некоторых пользователей они выпадают моментально.

Масштаб проблемы и обеспокоенности людей отобразил художник Пабло Рохат из Сан-Франциско. Мужчина сделал наклейки в виде наушника и раскидал их по городу, а фото и видео с ними выложил у себя в «Запрещеннограмме». История разлетелась по медиа и соцсетям. Пост с фотографиями набрал более 50 тысяч лайков, а видео — 200 тысяч просмотров, комментариев были сотни. 

В общем, они лучше других моделей показали главную проблему TWS-гарнитур.
 

AirPods Pro 2 — зарядка от чего угодно

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AirPods Pro, AirPods Max и AirPods третьего поколения — просто качественные наушники, глобально не повлиявшие на рынок TWS-гарнитур. А вот AirPods Pro второго поколения решили одну из главных проблем этих аксессуаров, помимо великого риска потерять одну из затычек. 

Одно из нововведений — футляр можно заряжать чем угодно. Первые AirPods Pro поддерживали стандартную зарядку Lightning, беспроводную Qi и MagSafe. Теперь же их можно заряжать с помощью «шайбы» от Apple Watch. 

Это нововведение крайне логичное. Смартфон и ноутбук — первые устройства, которые я ставлю на зарядку, и они занимают два провода. Наушники приходится пристраивать к тем, что остались свободны. А в случае со вторыми «прошками» пользователю экосистемы Apple можно выбрать зарядку от вообще любого другого устройства. 

Итог

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Apple развила рынок TWS-наушников и сохранила в нем лидерство. AirPods наиболее удобны для владельцев смартфонов и компьютеров компании благодаря расширенному списку функций с экосистемой Apple. Но при этом, они также пользуются популярностью и у владельцев Android-смартфонов. 

И при наличии абсолютного лидерства, компания не убавляет обороты и совершенствует собственные наушники. AirPods Pro второго поколения — лучшие аксессуары на рынке по соотношению качества звука, удобства использования и привлекательности дизайна. 
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