Apple iPhone 14 Pro

Apple столкнулась с дефицитом iPhone 14 Pro — в США все смартфоны распроданы на полтора месяца вперёд

Фархад

iPhone 14 Pro Max

В начале ноября Apple признала дефицит моделей iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max из-за проблем в цепочки поставок, а теперь ситуация усугубились — жители США не смогут получить новые смартфоны на Рождество.

Сейчас американский онлайн-магазин Apple обещает доставить любую модель ‌iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max не раньше 27 декабря, то есть через 5 недель.

Задержки связаны с недавним закрытием основного завода Foxconn в Китае, где собираются смартфоны Apple. На фоне этого ожидается, что Foxconn отгрузит 79 млн устройств в текущем квартале, хотя ранее аналитики оценивали поставки в 85 млн iPhone.

Вероятно, дефицит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во всём мире в период новогодних праздников обострится ещё больше. Если вы давно планировали приобрести себе топовый смартфон Apple — сейчас лучшее для этого время.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Внезапно: Microsoft раздаёт халявные подписки на Apple TV+ и Apple Music
В Apple Watch скоро появится новая тренировка
iOS 16.2 позволяет отключать обои в Always-on Display на iPhone 14 Pro. Теперь он максимально похож на Android

Рекомендации

Рекомендации

Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4053
Gabriel
Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин, мы его не любим — он тоже пошел в магазин.
- Айфоны есть?
- Есть!
- Черные есть?
- Есть!
- 128gb есть?
- Есть!
- голубой есть?
- Есть!
- Голубой верх, синий низ есть?
- Есть!
- цвета радуги , самый ходовой, есть?
- Есть.
- Слушай, никогда не было. Сейчас есть.
- Дамские розовые в стразах и с пряжкой на экране есть?
- Есть!
Ты купил, я купил, мы его не любим — он тоже купил. Все купили.
Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет — мы его не замечаем. Директор магазина — мы на него плюем! Товаровед обувного отдела — как простой инженер! Это хорошо? Это противно! Пусть будет изобилие, пусть будет все! Но пусть чего-то не хватает!
51 минуту назад
#