Apple столкнулась с дефицитом iPhone 14 Pro — в США все смартфоны распроданы на полтора месяца вперёд

В начале ноября Apple признала дефицит моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за проблем в цепочки поставок, а теперь ситуация усугубились — жители США не смогут получить новые смартфоны на Рождество.
Сейчас американский онлайн-магазин Apple обещает доставить любую модель iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max не раньше 27 декабря, то есть через 5 недель.
Задержки связаны с недавним закрытием основного завода Foxconn в Китае, где собираются смартфоны Apple. На фоне этого ожидается, что Foxconn отгрузит 79 млн устройств в текущем квартале, хотя ранее аналитики оценивали поставки в 85 млн iPhone.
Вероятно, дефицит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во всём мире в период новогодних праздников обострится ещё больше. Если вы давно планировали приобрести себе топовый смартфон Apple — сейчас лучшее для этого время.
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