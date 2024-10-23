Apple свернёт производство своего самого неудачного продукта до конца года. Успейте купить, если вам он нужен

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Компания Apple резко сократила производство гарнитуры Vision Pro и планирует полностью прекратить выпуск текущей версии устройства к концу 2024 года, сообщает The Information.Ссылаясь на нескольких людей, «непосредственно вовлеченных» в производство компонентов для гарнитуры, журналисты отмечают, что сокращение производства началось ещё в начале лета. Причём некоторые заводы приостановили производство запчастей ещё в мае. Видимо, у Apple скопилось достаточно единиц Vision Pro на складах, чтобы удовлетворить спрос до следующего года.В целом шлем Apple Vision Pro так и не совершил очередную революцию. Спрос на устройство было довольно слабым из-за высокой цены и отсутствия контента под visionOS. По подсчётам The Information, Apple выпустила от 500 000 до 600 000 гарнитур.Инсайдеры утвреждают, что представители Apple также уведомили основного поставщика Luxshare о планах свернуть производство в ноябре. К слову, сейчас Luxshare собирает около 1000 единиц Vision Pro в день.Более того, компания приостановила работу над вторым поколением Vision Pro как минимум на год, чтобы сосредоточиться на разработке более дешевого шлема.Отметим, что это не первый провальный или сырой продукт Apple за последнее время. Всё началось с отмены запуска беспроводной зарядки AirPower спустя 3 года после её анонса. В этом году компания уже слила чехлы FineWoven, которые продержались ровно год, а вот Vision Pro рискует побить этот рекорд. Вдобавок у Apple не получилось ворваться в гонку ИИ, и вряд ли компания это сможет наверстать. Если компания не начнёт менять свою стратегию, то для неё это может закончиться очень печально. Джобс бы такое не простил.