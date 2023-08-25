Apple сжалится над пользователями дешёвых iPhone 15

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В преддверии скорой презентации новых смартфонов Apple в сети продолжают появляться новые подробности об iPhone 15.Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu протестировал предполагаемый комплектный кабель USB-C от базовых iPhone 15 и iPhone 15 Plus и определил, что Apple не станет ограничивать использование сторонних аксессуаров в этих моделях смартфонов.Новый кабель USB-C для iPhone 15 будет передавать данные со скоростью USB 2.0, но при этом он не сертифицирован MFi. То есть пользователи смогут подключать к новым iPhone 15 любые кабели Type-C для зарядки и передачи данных.Интересно, что для моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra всё же могут быть некоторые ограничения на использование аксессуаров, поскольку эти девайсы получат кабели Thunderbolt/USB4.В любом случае, до анонса новых iPhone осталось около двух недель. Скоро мы узнаем, как всё-таки решила поступить Apple.