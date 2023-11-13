Apple тестирует iPhone с совершенно новым дизайном



По сведениям инсайдеров, компания Apple создала прототип iPhone, у которого не продолговатый вырез для фронтальной камеры и прочих датчиков (так называемый Dynamic Island), а полностью круглый. Впрочем, аналитики считают, что Apple не решится на столь радикальное изменение дизайна в следующем году, а отложит его ещё на год.



Dynamic Island появился в устройствах Apple в 2022 году с выпуском моделей серии iPhone 14, поэтому менеджмент Apple считает, что отказываться от него пока рано. Эта функция представляет собой своего рода «костыль» — она маскирует наличие выреза в экране, показывая анимацию, которая задействуется различными приложениями. Аналитик Росс Янг считает, что Apple оставит Dynamic Island во всех четырёх моделях iPhone 16, которые будут выпущены в 2024 году, а круглый вырез без анимации вокруг него появится лишь в линейке iPhone 17.



Янг прогнозирует и другие изменения, которые будут реализованы в iPhone 17: так, он ожидает, что у более простых моделей будут экраны такого же размера, как у моделей с приставкой Pro (у iPhone 17 и iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма, а у iPhone 17 Plus и iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма). Янг говорит, что Dynamic Island по-прежнему будет использоваться в iPhone 17 и iPhone 17 Plus, а круглый вырез появится только у более дорогих устройств, которые также получат экран ProMotion с частотой обновления 120 Гц.





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Несмотря на уменьшение выреза в экране, помимо фронтальной камеры также сохранится сканер лица Face ID и другие модули, обеспечивающие биометрическую безопасность. Постепенный отказ от Dynamic Island аналитики объясняют тем, что пользователи оказались не в восторге от этой функции, а некоторые разработчики зашли в тупик и не знают, как задействовать её в своих приложениях.