Apple тихо выпустила новый кабель для Mac mini. В чем плюсы?

Метровый кабель Thunderbolt 5 уже появился на сайте Apple по цене $69. Он позволяет передавать данные со скоростью 120 Гбит/с, а также совместим с портами прошлых поколений. Естественно, показатели будут скромнее: так при подключении Thunderbolt 3, 4 или USB 4 скорость передачи данных снизится до 40 Гбит/с, а в USB-C — до 10 Гбит/с. Также аксессуар обеспечивает заряд мощностью 240 Вт и передачу видео по DisplayPort 2.1.
В основном, высокоскоростной поток данных потребуется при подключении нескольких внешних дисплеев, включая Apple Studio Display, Pro Display XDR либо мониторов сторонних брендов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым