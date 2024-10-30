Apple тихо выпустила новый кабель для Mac mini. В чем плюсы?

Артем
Новый Mac mini оснащен не только мощным чипом M4 Pro, но и новейшими портами Thunderbolt 5. Чтобы раскрыть весь потенциал гаджета, Apple запустила в продажу совместимый с интерфейсом кабель. 

Метровый кабель Thunderbolt 5 уже появился на сайте Apple по цене $69. Он позволяет передавать данные со скоростью 120 Гбит/с, а также совместим с портами прошлых поколений. Естественно, показатели будут скромнее: так при подключении Thunderbolt 3, 4 или USB 4 скорость передачи данных снизится до 40 Гбит/с, а в USB-C — до 10 Гбит/с. Также аксессуар обеспечивает заряд мощностью 240 Вт и передачу видео по DisplayPort 2.1.

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В основном, высокоскоростной поток данных потребуется при подключении нескольких внешних дисплеев, включая Apple Studio Display, Pro Display XDR либо мониторов сторонних брендов.

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Источник:
Apple
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Комментарии

kardigan
+3760
kardigan
Пару-тройку кабелей от apple и можно ещё один комп прикупить!
Сегодня в 10:47
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tellurian
+1997
tellurian
Знает кто про аналоги с Али? С похожими параметрами?
Сегодня в 11:01
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