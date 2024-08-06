Apple убрала из продажи товар, который держался в магазине 16 лет

В 2008 году компания Apple выпустила MacBook Air, лишённый оптического привода для дисков. В то же время в качестве аксессуара был выпущен привод USB SuperDrive — для тех, кто хотел как и прежде использовать CD и DVD. В то время это было довольно смелым решением, но постепенно все производители ноутбуков сделали то же самое (правда, намного позже — когда оптические диски полностью изжили себя в качестве удобного формата хранения данных и уступили место флешкам, внешним винчестерам и облачным сервисам).
Удивительно, но этот привод продавался на протяжении 16 лет, и лишь недавно на его странице в интернет-магазине Apple появилась надпись Sold Out. Вероятно, он был одним из самых древних товаров Apple, но ничто не бывает вечным, и компания всё же убрала его из продажи. Скорее всего, производство было прекращено ещё несколько лет назад, и Apple медленно распродавала остатки, скопившиеся на складе.
USB SuperDrive изначально стоил 99 долларов, с годами его цена снизилась до 79 долларов, и всё это время продавалась одна единственная модель, без каких-либо значимых изменений. Он поддерживает только CD и DVD, не читает (и тем более не записывает) диски Blu-ray и оснащён кабелем с разъёмом USB Type-A, что исключает его использование без адаптера на Type-C с современными ноутбуками и компьютерами Apple.
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