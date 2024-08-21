Apple учись! JBL придумала очень интересную функцию для кейса от наушников Tour Pro 3

Фархад
JBL

Компания JBL по-тихому выпустила новые TWS-наушники JBL Tour Pro 3, которые в этом поколении получили умный зарядный чехол, выступающий в качестве радиопередатчика.

Вы можете подключить этот кейс к любому USB- или аналоговому источнику, и он будет передавать звук на наушники. Это очень полезная опция в самолётах, на консолях без поддержки Bluetooth, компьютерах и других устройствах. Плюс такое соединение обеспечивает меньшую задержку и большую стабильность, чем Bluetooth.

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Кроме того, JBL Tour Pro 3 поддерживают Auracast — трансляцию звука на несколько пар наушников одновременно. Для этого достаточно на экране JBL Tour Pro 3 включить эту опцию. Кстати, дисплей тут стал на 30% больше, чем у предыдущей модели.

JBL

Ещё новинка получил пространственный звук на 360° и технологию отслеживания головы для усиления эффекта погружения. В каждом наушнике установлен сбалансированный арматурный драйвер с 11-мм динамическим драйвером и собственным ЦАП. Разумеется, есть поддержка кодека LDAC, активное шумоподавление и режим прозрачности.

Наушники JBL Tour Pro 3 поступят в продажу с 22 сентября по цене $300. Очень хотелось бы, чтобы Apple встроила такую же функцию и дисплей в следующие AirPods Pro.
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Источник:
Engadget
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