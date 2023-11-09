Apple удивит всех возможностями iOS 18 и iPhone 16

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Журналист издания Bloomberg Марк Гурман рассказал, что компания Apple собирается внедрить технологии искусственного интеллекта в iOS 18 и iPadOS 18. В частности, благодаря этому Siri станет гораздо более продвинутым виртуальным ассистентом и будет работать примерно так же, как нейросетевой чат-бот ChatGPT.
По данным источников Гурмана, в Apple пока не определились, где именно будет работать искусственный интеллект — только на устройстве, в облаке или там и там. В любом случае эти нововведения потребуют новых аппаратных решений, которых по очевидным причинам нет в уже выпущенных устройствах.
Инсайдер @Tech_Reve поделился более подробной информацией о планах Apple. Он утверждает, что наиболее продвинутые возможности искусственного интеллекта станут доступны только на новых моделях iPhone и iPad, которые Apple выпустит в следующем году. Часть функцией, завязанных на обработке информации на серверах Apple, появятся на уже существующих гаджетах Apple с выпуском iOS 18.
Применить ИИ и нейросети есть где: они могут сочинять письма, составлять музыкальные подборки, обрабатывать фотографии и генерировать на их основе живописные изображения, переводить текст и речь с одного языка на другой в режиме реального времени и многое другое.
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Для каждой новой модели iPhone компания Apple создаёт новый процессор, и линейка iPhone 16 не станет исключением. Производством процессоров по заказу Apple занимается тайваньская компания TSMC, которая освоила 3-нанометровый техпроцесс. Она же собирает для NVIDIA ИИ-процессоры H100 и A100, которые широко используются нейросетевыми инструментами, в том числе ChatGPT, и установлены в дата-центрах, где производится обработка данных системами искусственного интеллекта. Технологические возможности TSMC вполне позволяют собирать ИИ-процессоры, которые Apple разработает для своих новых устройств.
По слухам также известно, что Apple собирается оснастить все модели iPhone 16 сенсорной кнопкой, которая внутри компании сейчас называется Capture Button («Кнопка захвата»). Для чего она будет нужна, пока неизвестно, но можно предположить, что как раз для работы ИИ-функций (например, для моментального запуска нейросетевых инструментов в зависимости от различных ситуаций и контекста).