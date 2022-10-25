Apple ухудшила шумодав AirPods Max в последней прошивке

Владельцы премиальных наушников Apple AirPods Max обратили внимание, что функция активного шумоподавления стала работать заметно хуже после принудительного апдейта.
Издание RTings провело ряд тестов и подтвердило, что производитель действительно понерфил шумодав AirPods Max в прошивке 4E71, вышедшей ещё в мае текущего года. В частности наушники стали хуже гасить шумы в диапазоне от средних до высоких басов.
Стоит отметить, что обновления прошивки любой модели AirPods происходят автоматически, в фоновом режиме. К сожалению, отказаться от установки новой версии ПО или откатиться на предыдущую невозможно.
Возможно, Apple восстановит нормальную работу функции активного шумоподавления в следующем обновлении программного обеспечения, но компания также могла специально ухудшить AirPods Max, чтобы выпустить 2-е поколение полноразмерных наушников в ближайшем будущем.
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