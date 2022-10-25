Apple AirPods

Apple ухудшила шумодав AirPods Max в последней прошивке

Фархад
AirPods Max

Владельцы премиальных наушников Apple AirPods Max обратили внимание, что функция активного шумоподавления стала работать заметно хуже после принудительного апдейта.

Издание RTings провело ряд тестов и подтвердило, что производитель действительно понерфил шумодав AirPods Max в прошивке 4E71, вышедшей ещё в мае текущего года. В частности наушники стали хуже гасить шумы в диапазоне от средних до высоких басов.

Стоит отметить, что обновления прошивки любой модели AirPods происходят автоматически, в фоновом режиме. К сожалению, отказаться от установки новой версии ПО или откатиться на предыдущую невозможно.

Возможно, Apple восстановит нормальную работу функции активного шумоподавления в следующем обновлении программного обеспечения, но компания также могла специально ухудшить AirPods Max, чтобы выпустить 2-е поколение полноразмерных наушников в ближайшем будущем.

А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
XDA
Cсылки по теме:
Камеру 10-летнего Nokia 808 сравнили с iPhone 14 Pro. Вы точно не угадаете победителя
Новые MacBook Pro могут получить сверхбыструю оперативную память
Старые Mac получили обновление

Рекомендации

Рекомендации

SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
AID_000284.5de52b0730fe4da4a394a2cd17156403.0916
Они до сих пор это делают со всеми продуктами. Не понимаю как это может быть законно 🤷
2 часа назад в 12:17
#
Ckor_30
+614
Ckor_30
Вот и покупай такие вещи после этого лучше покупать отдельных брендов кто занимается звуком уже давно можно вполне за такие деньги купить лучше девайсы.
2 часа назад в 12:34
#