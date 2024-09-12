Больше никаких мучений. Apple улучшила конструкцию iPhone 16, чтобы всем было хорошо

Александр


Компания Apple раскрыла подробности об изменениях, которые были внесены в конструкцию iPhone 16 и 16 Plus. Сборка этих устройств осуществляется немного по-другому, что должно упростить ремонт.

Как сообщается на сайте Apple, задняя крышка теперь приклеивается на клей, который проще и быстрее размягчается при нагреве феном, временно теряя свои склеивающие свойства. Из-за этого снижается риск повредить крышку и облегчается доступ к начинке устройства. Кроме того, были внесены конструктивные изменения, благодаря которым эффективнее рассеивается тепло от процессора, видеочипа и других компонентов.

Более простой процесс разборки корпуса упростит ремонт iPhone 16 и 16 Plus — можно будет легче (и, соответственно, дешевле) заменить аккумулятор или какой-нибудь другой компонент, если он выйдет из строя или начнёт глючить. В настоящее время неизвестно, внесены ли такие же изменения в конструкцию iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, на сайте Apple об этом не сообщается.

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