Apple урежет вырез в дисплее iPhone 17 Pro Max с помощью металинзы

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Аналитик инвестиционного банка Haitong International Джефф Пу заявил, что компания Apple планирует максимально урезать вырез в экране под Dynamic Island в самом топовом iPhone следующего года.По словам аналитика, iPhone 17 Pro Max получит «металинзу» для датчика Face ID, что приведёт к значительному сужению динамического островка в экране девайса. При этом базовый iPhone 17 Pro и другие модели линейки iPhone 17 сохранят привычный вырез.Текущие iPhone используют стандартные камеры с изогнутыми линзами, которые перенаправляют свет к датчику изображения, металинза — тонкая и плоская с микроскопическими узорами, вытравленными на ней, которые могут фокусировать свет более точно. Пока нет никаких конкретных подробностей о том, как Apple планирует использовать металинзу для системы Face ID, но звучит очень интересно.Тем не менее до выхода серии iPhone 17 ещё почти год, поэтому наверняка мы узнаем больше подробностей ближе к релизу этих устройств.