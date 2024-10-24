Apple урежет вырез в дисплее iPhone 17 Pro Max с помощью металинзы

Фархад
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Аналитик инвестиционного банка Haitong International Джефф Пу заявил, что компания Apple планирует максимально урезать вырез в экране под Dynamic Island в самом топовом iPhone следующего года.

По словам аналитика, iPhone 17 Pro Max получит «металинзу» для датчика Face ID, что приведёт к значительному сужению динамического островка в экране девайса. При этом базовый iPhone 17 Pro и другие модели линейки iPhone 17 сохранят привычный вырез.

Текущие iPhone используют стандартные камеры с изогнутыми линзами, которые перенаправляют свет к датчику изображения, металинза — тонкая и плоская с микроскопическими узорами, вытравленными на ней, которые могут фокусировать свет более точно. Пока нет никаких конкретных подробностей о том, как Apple планирует использовать металинзу для системы Face ID, но звучит очень интересно.

Тем не менее до выхода серии iPhone 17 ещё почти год, поэтому наверняка мы узнаем больше подробностей ближе к релизу этих устройств.

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Источник:
MacRumors
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