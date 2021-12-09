Во вторник 7 декабря Apple отправила macOS Monterey 12.1 на тест разработчикам. Согласно аннотации к релизу, компания устранила в этой версии операционной системы ряд ошибок. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее стал известен сам факт, что Apple устранила ряд багов в операционной системе. Теперь в сети появился их список. В частности, были решены проблемы с отображением контента под вырезом для веб-камеры в моделях MacBook Pro 2021 года выпуска. Напомним, в них добавлена «челка» для размещения веб-камеры. Теперь интерфейс оптимизирован так, чтобы под ней не отображались важные данные.
Все ошибки, которые были устранены:
- Фотографии из галереи могли не отображаться на скриншотах
- Трекпад мог не реагировать на нажатия
- Внешние дисплеи могли не заряжать некоторые модели MacBook Pro и MacBook Air при подключении через Thunderbolt или USB-C
- Воспроизведение HDR-видео на YouTube могло вывести из строя MacBook Pro 2021 года
- Дополнительные элементы строки меню могут быть закрыты «челкой» на моделях MacBook Pro 2021 года
- MagSafe могла прекратить зарядку 16-дюймовых MacBook Pro 2021 года, когда крышка ноутбука закрывалась.
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