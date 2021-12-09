Во вторник 7 декабря Apple отправила macOS Monterey 12.1 на тест разработчикам. Согласно аннотации к релизу, компания устранила в этой версии операционной системы ряд ошибок. Об этом сообщает MacRumors. 

Ранее стал известен сам факт, что Apple устранила ряд багов в операционной системе. Теперь в сети появился их список. В частности, были решены проблемы с отображением контента под вырезом для веб-камеры в моделях MacBook Pro 2021 года выпуска. Напомним, в них добавлена «челка» для размещения веб-камеры. Теперь интерфейс оптимизирован так, чтобы под ней не отображались важные данные. 

Все ошибки, которые были устранены:  
  • Фотографии из галереи могли не отображаться на скриншотах 
  • Трекпад мог не реагировать на нажатия 
  • Внешние дисплеи могли не заряжать некоторые модели MacBook Pro и MacBook Air при подключении через Thunderbolt или USB-C 
  • Воспроизведение HDR-видео на YouTube могло вывести из строя MacBook Pro 2021 года 
  • Дополнительные элементы строки меню могут быть закрыты «челкой» на моделях MacBook Pro 2021 года 
  • MagSafe могла прекратить зарядку 16-дюймовых MacBook Pro 2021 года, когда крышка ноутбука закрывалась.
Никаких новых функций в macOS 12.1 добавлено не будет. Эта бета-сборка имеет статус Release Candidate, значит она направлена на устранение ошибок. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

Apple забрала у нас главную фишку macOS Monterey. Но зато поправила баги системы Apple забрала у нас главную фишку macOS Monterey. Но зато поправила баги системы

Apple готовит бюджетный MacBook Pro в 2022 году. Он порвет рынок Apple готовит бюджетный MacBook Pro в 2022 году. Он порвет рынок

В 2022 году выйдет iPad с революционной фишкой. Но ее реализация вам не понравится В 2022 году выйдет iPad с революционной фишкой. Но ее реализация вам не понравится