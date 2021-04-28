Apple будет обязана предоставить как минимум три года гарантийного обслуживания в Испании, после того как правительство страны утвердит новый закон о защите прав потребителей. Об этом сообщает AppleInsider.Когда новые правила вступят в силу, неясно. Известно, что они повлияют на все новые устройства Apple, продаваемые в стране. Это iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.Наряду с дополнительным годом гарантии производители должны будут хранить комплектующие для устройств не менее, чем пять лет с момента их выхода в продажу. Они должны быть доступны для поддержки девайсов сервисными центрами.Это не первый случай, когда Apple приходится менять условия продажи и обслуживания устройств, чтобы соблюдать местное законодательство. Во Франции модели iPhone по-прежнему продаются с проводными наушниками EarPods в комплекте. А в штате Сан-Паулу, Бразилия, смартфоны Apple по-прежнему продаются с адаптером питания в комплекте.В России также продлен срок гарантийного обслуживания. Apple дает один год гарантии на iPhone. При этом, по закону «О защите прав потребителей», смартфон должен поддерживаться брендом в течение двух лет с момента приобретения. В течение этого периода пользователь может бесплатно отремонтировать девайс, заменить, потребовать снижения цены, вернуть продукт с возмещением его полной стоимости. Главное для пользователя — доказать, что смартфон вышел из строя не по его вине.