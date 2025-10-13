Apple уже готовит следующие AirPods и новый чип H3





Пока неизвестно, какая из версий получит улучшенные характеристики.

Как Как сообщил Марк Гурман из Bloomberg, Apple уже работает над следующим поколением беспроводных наушников. Однако неясно, получит ли модель название AirPods Pro 4, либо станет обновленной версией третьих.

Кроме того, журналист рассказал о создании чипа H3, который улучшит качество звука и снизит его задержку при передаче по Bluetooth. Вероятно, Apple припасла процессор для новинок, но подтверждений этому пока нет.