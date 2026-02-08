Apple уже тестирует новые камеры для iPhone 18 Pro

Фото: Unsplash
Апгрейд затронет основной сенсор камеры и телеобъектив. Об этом пишет Macrumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера.
Кроме того, увеличеную диафрагму получит телевик будущего флагмана, что улучшит сбор света, выдержку, разделение между фоном и основными объектами, а также снизит уровень шума.
Согласно другим слухам, этой осенью Apple представит телеконвертер для iPhone 18 Pro — дополнительный аксессуар, для увеличения фокусного расстояния и зума, а также селфи-камеру с разрешением 24 МП.