Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple уже тестирует новые камеры для iPhone 18 Pro

Артем

Фото: Unsplash

Апгрейд затронет основной сенсор камеры и телеобъектив. Об этом пишет Macrumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователь Weibo под ником «Digital Chat Station» утверждает, что Apple приступила к тестам основной камеры, которая в новом iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму. Функция позволит объективу контролировать поступление света на сенсор при дневной и ночной съемке, а также настраивать глубину резкости снимка.

Кроме того, увеличеную диафрагму получит телевик будущего флагмана, что улучшит сбор света, выдержку, разделение между фоном и основными объектами, а также снизит уровень шума.

Согласно другим слухам, этой осенью Apple представит телеконвертер для iPhone 18 Pro — дополнительный аксессуар, для увеличения фокусного расстояния и зума, а также селфи-камеру с разрешением 24 МП.
1
Источник:
Macrumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Крепче за баранку держись, ИИ: Apple пустит чужих чат-ботов в CarPlay
Самый дешёвый iPhone 17 выйдет уже в феврале. Мы знаем точную дату
Все вдруг захотели этот девайс Apple и скупают его по всему миру. Что случилось?

Рекомендации

Рекомендации

Что подарить на Новый год: родным, друзьям или коллегам
Что подарить на Новый год, когда у неё уже есть последний айфон
🎄 Что подарить на Новый год: восемь необычных идей на все случаи жизни
В РФ будут выдавать смартфоны бесплатно с одним условием

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

13den666
+524
13den666
Почините приложение или удалите его, сделайте уже хоть что-то, надоели эти траблы. Я понимаю что что сайт с килотоннами рекламы выгоднее но и он работает с тормозами.
Сегодня в 14:37
#