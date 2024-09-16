Apple уже вовсю готовится ко второй осенней презентации. Что покажут в октябре?

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл планы Apple по проведению ещё одного мероприятия по запуску новых продуктов. Он уверен, что презентация пройдёт в октябре, а главными анонсами станут новые модели Mac и iPad.В новом выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман повторил, что Apple освежит MacBook Pro, iMac и Mac mini чипами серии M4 в этом году, а MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro получат апгрейд в течение 2025 года. По его словам, некоторые из первых Mac с M4 уже отгружаются с заводов партнёров.MacBook Pro — обновлённые 14- и 16-дюймовые модели получат чипы M4, M4 Pro и M4 Max. Никаких визуальных изменений или OLED-дисплеев в этом поколении не будет.iMac — моноблоки также получат базовые чипы M4. Есть вероятность, что Apple обновит их палитру, но самое ожидаемое изменение — переход аксессуаров Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad с Lightning на USB-C.Mac mini выйдет в двух версиях с чипами M4 и M4 Pro. Именно этот компьютер получит абсолютно новый дизайн и уменьшенный корпус, как у приставки Apple TV.iPad mini 7 — пожалуй, самый ожидаемый гаджет этой презентации. Apple не обновляла «миник» с 2021 года. В новом поколении он получит улучшенный экран, более быстрый чип, прокачанные камеры, а также поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.iPad 11 — ещё один девайс, который получит минорный апдейт в виде более свежего чипа (А16) и новых расцветок.Скорее всего, Apple проведёт презентацию во второй половине октября, как это было в прошлом году.