Apple в спешке распродаёт остатки своего самого провального продукта, чтобы поскорее забыть о нём

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Многие блогеры и журналисты обратили внимание на то, что в большинстве регионов закончились фирменные аксессуары Apple FineWoven, которые пришли на смену кожаным чехлам и ремешкам.Судя по всему, компания стремится избавиться от них как можно быстрее в преддверии скорого анонса iPhone 16 и Apple Watch Series 10. Как отмечает журналист Bloomberg Марк Гурман, ремешки FineWoven для Apple Watch и чехлы из того же материала для iPhone 15 «в настоящее время недоступны» для онлайн-заказов.Есть вероятность, что Apple вовсе откажется от использования материала FineWoven в аксессуарах для новых устройств. Также не исключается, что компания нашла способ сделать эту пародию на замшу более практичной, чтобы материал моментально не терял товарный вид.