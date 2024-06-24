Apple втайне продолжает работать над смарт-очками. Есть даже примерные сроки выхода

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что команда Тима Кука продолжает разработку проекта Apple Glass. Однако девайс выйдет намного позже, чем предполагалось изначально.Гурман отметил, что гарнитура Vision Pro стала важным шагом на пути реализации амбиций Apple в области устройств смешанной реальности. За этим последует множество других устройств, включая смарт-очки. Их разработка пока находится на очень ранней стадии. Главная цель инженеров — сделать их максимально лёгкими, но обеспечит полноценную функциональность дополненной реальности.Многие отраслевые источники считают, что Apple выпустит первые смарт-очки в 2026-2027 году, но Гурман прогнозирует более поздние сроки выхода. Вполне вероятно, что Apple Glass мы увидим только к концу этого десятилетия.