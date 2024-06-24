Apple втайне продолжает работать над смарт-очками. Есть даже примерные сроки выхода

Фархад
Apple Glass

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что команда Тима Кука продолжает разработку проекта Apple Glass. Однако девайс выйдет намного позже, чем предполагалось изначально.

Гурман отметил, что гарнитура Vision Pro стала важным шагом на пути реализации амбиций Apple в области устройств смешанной реальности. За этим последует множество других устройств, включая смарт-очки. Их разработка пока находится на очень ранней стадии. Главная цель инженеров — сделать их максимально лёгкими, но обеспечит полноценную функциональность дополненной реальности.

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Многие отраслевые источники считают, что Apple выпустит первые смарт-очки в 2026-2027 году, но Гурман прогнозирует более поздние сроки выхода. Вполне вероятно, что Apple Glass мы увидим только к концу этого десятилетия.
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Источник:
Apple Insider
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Комментарии

kardigan
+3666
kardigan
Примерные сроки выхода!😁плавали, знаем. Ещё года .. будут выходить,
Сегодня в 13:52
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+4471
Gabriel
Подозреваю что над apple glass работают те же люди что работали над Apple car.
37 минут назад
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