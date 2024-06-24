Apple втайне продолжает работать над смарт-очками. Есть даже примерные сроки выхода

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что команда Тима Кука продолжает разработку проекта Apple Glass. Однако девайс выйдет намного позже, чем предполагалось изначально.
Гурман отметил, что гарнитура Vision Pro стала важным шагом на пути реализации амбиций Apple в области устройств смешанной реальности. За этим последует множество других устройств, включая смарт-очки. Их разработка пока находится на очень ранней стадии. Главная цель инженеров — сделать их максимально лёгкими, но обеспечит полноценную функциональность дополненной реальности.
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Многие отраслевые источники считают, что Apple выпустит первые смарт-очки в 2026-2027 году, но Гурман прогнозирует более поздние сроки выхода. Вполне вероятно, что Apple Glass мы увидим только к концу этого десятилетия.