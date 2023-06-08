Apple Vision Pro еще не вышла, но уже уступает конкурентам

Частота обновления дисплеев гарнитуры значительно уступает другим VR-шлемам. Об этом сообщает сайт Macworld.
По словам журналистов, Apple Vision Pro не поддерживает технологию адаптивной настройки частоты экрана Pro Motion. Это значит, что гаджет выдает менее 120 Гц, снизит плавность анимации.
Дисплеи Apple Vision Pro получит 23 миллиона пикселей для сверхчеткой картинки, но ничего не известно о частоте обновления. Для опимальной плавности изображения, Apple рекомендует смотреть видео с частотой кадров 24-30 в секунду. Для воспроизведения таких роликов обычно используются экраны с частотой 96 Гц.
Если сравнивать с гарнитурами конкурентов, PlayStation VR 2 получила дисплеи с частотой 120 Гц, а Valve Index способна выдавать до 144 Гц. Однако журналисты, испытавшие Apple Vision Pro, не заметили дискомфорта во время тестов.
Чего нельзя сказать о посадке очков. Ранее на гарнитуру уже поступили жалобы от журналистки, которая опробовала Apple Vision Pro на себе.
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