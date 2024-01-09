Apple Vision Pro поступит в продажу со 2 февраля. Комплектация гарнитуры просто поражает

Фархад
Vision Pro

Спустя полгода после анонса компания Apple наконец-то объявила, что гарнитура смешанной реальности Vision Pro поступит в продажу со 2 февраля.

Пока новый революционный продукт бренда будет продаваться только в онлайн- и офлайн-магазинах Apple Store в США. Компания позиционирует Apple Vision Pro как «революционный пространственный компьютер, который изменит то, как люди работают, взаимодействуют друг с другом, общаются, оживляют воспоминания и наслаждаются развлечениями».

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Vision Pro

Теперь к главному — дорогущий девайс получит самую жирную комплектацию за всю историю существования Apple. В комплект Vision Pro войдут: два ремешка — плетёный Solo Knit Band и тканевый Dual Loop Band с двойным креплением, мягкая насадка для лица, две дополнительные уплотнительные подушки, чехол для наружней части Apple Vision Pro, тряпочку для протирки, внешний аккумулятор, зарядный кабель USB-C и адаптер питания USB-C. Вспомните, когда Apple комплектовала гаджеты чехлами. Вдобавок покупатели смогут выбрать линзы ZEISS для чтения за $99 или стёкла с диоптрией за $149. Они будут крепиться с помощью магнитов.

Vision Pro

Предзаказы на гарнитуру стартуют уже 19 января. Базовая версия с накопителем на 256 ГБ обойдётся желающим в $3499. Возможно, Apple предложит и другие конфигурации.
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Источник:
Apple
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Комментарии

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+3365
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kardigan
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