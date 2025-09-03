Apple Vision в каждый дом! Готовится недорогая и более лёгкая версия гарнитуры смешанной реальности

Согласно данным аналитика Минг-Чи Куо, Apple готовит к выпуску облегченную и более доступную по цене версию гарнитуры смешанной реальности под названием Vision Air. Новое устройство, представление которого ожидается в 2027 году, будет на 40% легче текущей модели Vision Pro — его вес составит около 300 граммов вместо 500. Ценовой ориентир также значительно снизится: примерно на 50% по сравнению с актуальной моделью, что составит около $1750 вместо $3500.

Для достижения таких показателей Apple пойдет на ряд технологических компромиссов. Согласно инсайдерской информации, компания уменьшит количество встроенных камер, установит дисплеи с меньшим разрешением и откажется от внешнего экрана EyeSight, который в текущей модели отображает глаза пользователя для окружающих. Эти изменения позволят значительно снизить себестоимость устройства без полной потери ключевых функциональных возможностей.

Планы по производству свидетельствуют о амбициозных целях Apple на рынке смешанной реальности. Предполагаемый объем поставок Vision Air оценивается в 1 миллион единиц, что более чем вдвое превышает тираж текущей гарнитуры, не превышающий 400 000 экземпляров. Такой подход демонстрирует стратегический переход от нишевого премиум-сегмента к массовому рынку.

Официальных комментариев от Apple пока не поступало, однако аналитики рассматривают этот шаг как логическое развитие продукта. Упрощенная модель позволит компании значительно расширить аудиторию и укрепить свои позиции в конкурентной борьбе с производителями гарнитур смешанной реальности.

