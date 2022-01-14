iOS 15 устанавливают гораздо менее активно, чем предыдущие версии операционной системы. Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на официальные данные компании.Согласно ним, по состоянию на начало 2021 года лишь три четверти iPhone, выпущенных за последние четыре года, были обновлены до iOS 15.К декабрю 2020 года 81% моделей, выпущенных за предыдущие четыре года, работали под управлением iOS 14, которая была выпущена всего двумя месяцами ранее. В случае с iOS 15 она установлена только на 63% совместимых девайсов.Важно, что последние модели iPhone работают на iOS 15 «из коробки». Получается, что актуальную версию установил еще меньший процент пользователей, которым она доступна. Это странно, потому что в iOS 15 мало ошибок относительно ее предшественниц, указывает Apple Insider.Это может быть связано с рядом изменений, которые непривычны для пользователей iPhone. Например, в Safari адресная строка теперь расположена снизу, а не сверху. Это можно поменять, и тем не менее, подобные нововведения вызывают стресс у пользователей.И тем не менее, Apple не беспокоят эти показатели. Темпы внедрения актуальной версии iOS по-прежнему опережают Android. В прошлом году Google сообщила: 24,2% используют Android 11, 18,2% сидят на Android 9 и 13,7% на Android 8 и лишь 26,5% использовали актуальную Android 12.