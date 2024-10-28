Apple «воскресит» культовый iMac G4 в виде устройства умного дома

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл несколько новых подробностей о будущем гаджете Apple для умного дома.По словам Гурмана, девайс получит полусферическую основу с небольшим экраном, расположенным под углом. Внешне он будет похож на культовый ‌iMac G4‌ 20-летней давности. Релиз гаджета запланирован на следующий год.Также инсайдер добавил, что устройство умного дома будет оснащено квадратным дисплеем «размером с два iPhone, поставленных рядом». Apple специально выбрала именно небольшой экран, чтобы максимально снизить цену. В компании уверены, что так пользователи будут размещать по несколько устройств в разных комнатах.Неизвестный девайс получит собственную операционную систему на базе tvOS и сможет запускать ряд приложений, включая FaceTime, «Заметки» и «Календарь». Также гаджет будет выступать центром для управления умным домом и колонкой.