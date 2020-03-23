



В сентябре 2017 года компания Apple представила беспроводное зарядное устройство AirPower, которое было бы совместимо с iPhone, кейсом от AirPods и смарт-часами Apple Watch, позволяя заряжать все эти гаджеты одновременно. В марте 2019 года было официально объявлено о том, что выпуск AirPower не состоится.



Аналитик Джон Проссер уверен, что Apple не оставляет попыток разработать беспроводную зарядку для своих гаджетов, и недавно инженеры компании стали тестировать новые прототипы. Они стараются добиться более эффективного отведения тепла от катушек, через которые передаётся энергия.



По словам Проссера, изначально в AirPower для отведения тепла использовался кремний, но этому материалу найдена более эффективная замена — отбеленная натуральная кожа. Возможно использование и других материалов, но именно кожа по своим характеристикам устраивает инженеров больше всего.



Выпуск беспроводной зарядки — одна из приоритетных задач для Apple. Дело в том, что компания, по слухам, планирует в перспективе убрать из своих смартфонов все разъёмы, включая порт зарядки. Передавать данные и заряжать айфоны можно будет без использования кабеля. В то же время Apple не хочет выпускать зарядный аксессуар, который был бы совместим только с одним продуктом, ведь в этом случае страдает целостность экосистемы.







