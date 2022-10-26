Apple iPhone

Apple: все iPhone последних пяти лет оказались под угрозой взлома. Как защититься?

Денис
Снимок экрана 2022-10-27 в 00.37.54.png

В iOS версий старше 16.1 обнаружили уязвимость нулевого дня. И Apple сообщает, что она может активно использоваться злоумышленниками. Об этом сообщает 9to5mac. 

Уязвимость системы безопасности часто используется хакерами для запуска вредоносного кода. Apple сообщила, что ее устройства под угрозой из-за уязвимости ядра. Благодаря ней можно взломать: iPhone 8 и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 3-го поколения и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 5-го поколения и новее. 

Как и в случае с любой уязвимостью нулевого дня, риск для среднестатистического пользователя невелик. О большинстве из них либо сообщают исследователи систем безопасности, либо хакеры продают государствам, а затем они обычно используются в целевых атаках против конкретных лиц. 

В iOS 16.1 Apple устранила уязвимость. Поэтому если вы обновились до последней версии операционной системы, она вам не будет страшна. 

Ранее стало известно, что Apple готовит редизайн iCloud. Компания начала тестировать обновлённый интерфейс веб-версии облачного хранилища. Редизайн предлагает пользователям настраиваемые плитки с предварительным просмотром фотографий, почты, заметок и документов. 
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple готовит редизайн iCloud
Пять функций iPadOS 16, которые доступны только на топовых iPad
Вышли первые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 и macOS Ventura 13.1

Рекомендации

Рекомендации

SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии