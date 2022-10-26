Apple: все iPhone последних пяти лет оказались под угрозой взлома. Как защититься?

В iOS версий старше 16.1 обнаружили уязвимость нулевого дня. И Apple сообщает, что она может активно использоваться злоумышленниками. Об этом сообщает 9to5mac.
Уязвимость системы безопасности часто используется хакерами для запуска вредоносного кода. Apple сообщила, что ее устройства под угрозой из-за уязвимости ядра. Благодаря ней можно взломать: iPhone 8 и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 3-го поколения и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 5-го поколения и новее.
Как и в случае с любой уязвимостью нулевого дня, риск для среднестатистического пользователя невелик. О большинстве из них либо сообщают исследователи систем безопасности, либо хакеры продают государствам, а затем они обычно используются в целевых атаках против конкретных лиц.
В iOS 16.1 Apple устранила уязвимость. Поэтому если вы обновились до последней версии операционной системы, она вам не будет страшна.
Ранее стало известно, что Apple готовит редизайн iCloud. Компания начала тестировать обновлённый интерфейс веб-версии облачного хранилища. Редизайн предлагает пользователям настраиваемые плитки с предварительным просмотром фотографий, почты, заметок и документов.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides